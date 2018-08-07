Дмитрулін: Всі розуміють, що Динамо реально пройти Славію

Екс-гравець збірної України з футболу Юрій Дмитрулін в коментарі Фактам ICTV поділився очікуваннями від матчу Славія – Динамо.

Екс-гравець Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін поділився очікуваннями від матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо і дав свій прогноз.

— У кожної команди є сильні і слабкі сторони, але потрібно дивитися на команду, виділяти свою гру. Гравцям слід дотримуватися того плану, який запропонують тренера. Я думаю, якщо гравці все правильно виконають, ось навіть як в грі з Шахтарем, то все буде добре у Динамо в грі з Славією, – сказав Дмитрулін.

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На думку екс-гравця біло-синіх гра з Шахтарем у 3-му турі УПЛ на Динамо в цьому єврокубковому матчі вплинути не повинна.

— Я не думаю, що повинна позначитися втома або ще щось, все таки перемога дає позитивні емоції і всі розуміють, що реально пройти Славію і потрапити в Лігу чемпіонів. Це хороший шанс для всіх футболістів, – додав він.

Також екс-гравець біло-синіх впевнений, що у матчі не варто очікувати феєрії голів.

— Я сподіваюся, що Динамо виграє і вірю, що вони виграють, але не думаю, що буде багато голів, – зазначив футболіст.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 20:30.

Фото: ФК Динамо Київ.