Динамо на останніх секундах втратило перемогу у грі зі Славією

В матчі 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграло внічию з чеською Славією.
Славія – Динамо – 1:1.
Голи: Гушбауер, 90+4 — Вербіч, 82.
Славія: Коларж, Цоуфал, Сікора (Олаїнка, 86), Змргал, Гушбауер, Нгадеу-Нгаджуі, Стох, Боржіл, Делі, Шкода (Тецл, 60), Соучек.
Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Морозюк, Циганков (Андрієвський, 90+1), Гармаш, Бурда, Буяльський (Шепелєв, 68), Бесєдін, Кадар, Кендзьора.
В першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло внічию з празькою Славією. Зустріч пройшла в Празі на стадіоні Еден Арена і завершилася з рахунком 1:1.
На 82-й хвилині Сергій Сидорчук виконав передачу з правого флангу в штрафну чехів на Беньяміна Вербича, той вийшов один на один і пробив повз голкіпера Ондржея Коларжа в сітку воріт.
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У компенсований арбітром час Славія отримала право на пенальті, після фолу Кендзьори. Йозеф Гушбауер без проблем переграв голкіпера киян Дениса Бойка.
Obrázky z prvního poločasu proti Dynamu!
Sledujte sladyn. V 50. minutě zatím stále 0:0. pic.twitter.com/ZS9OWPMP8D
— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 7 серпня 2018 р.
Матч-відповідь пройде в Києві 14 серпня.
У раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ переможець пари Славія – Динамо зустрінеться з переможцем пари Стандард – Аякс. У першому матчі команди зыграли внычию 2:2.
Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо.
Фото: SK Slavia Praha.