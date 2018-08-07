PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Славія — Динамо: букмекери назвали фаворита/

Славія — Динамо: букмекери назвали фаворита

Славія на стадіоні Еден Арена прийме київське Динамо у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Динамо у вівторок, 7 серпня, проведе перший матч в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни на виїзді у Празі зіграють проти чеської Славії.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Їнджиха Трпишовського. На перемогу Славії дають коефіцієнт 2.28. Успіх динамівців оцінюють у 3.60. Нічийний результат зустрічі – 3.00.

Читайте: Де дивитися Славія — Динамо

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 20:30.

Нагадаємо, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19.

Фото: ФК Динамо Київ, SK Slavia Praha.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка