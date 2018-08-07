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Славія — Динамо. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо на Фактах ICTV у вівторок, 7 серпня, о 20:30.

Чеська Славія та київське Динамо зійдуться на стадіоні Еден Арена в Празі в рамках матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи у четвер, 2 серпня.

У поточному сезоні підопічні Олександра Хацкевича ще не пропускали і можуть продовжити цю традицію у Чехії. У п’ятницю кияни вдруге за сезон обіграли донецький Шахтар і готуються стартувати в єврокубках в піднесеному настрої.

Читайте: Де дивитися Славія — Динамо

Чехи зіграли в цьому сезоні 3 матчі і у всіх святкували перемогу. Головним героєм на старті сезону у команди Інджиха Трпишовскі є чеський півзахисник Йозеф Гушбауер. Футболіст вже відзначився трьома забитими м’ячами.

Цікаві факти

  • Динамо та Славія раніше ніколи між собою не зустрічалися в офіційний матчах
  • У 2000-му році Славія в кваліфікації Ліги чемпіонів поступилася донецькому Шахтарю за сумою двох матчів (1:0, 0:2)
  • Славія розпочала сезон з трьох перемог поспіль з загальним рахунком 10:1 (над Опавою, Карвіною та Сігмою)
  • Динамо двічі вилітало з ЛЧ після 3-го раунду кваліфікації. В 2011-му поступилися Рубіну, а минулого року – Янг Бойз

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Їнджиха Трпишовського. На перемогу Славії дають коефіцієнт 2.28. Успіх динамівців оцінюють у 3.60. Нічийний результат зустрічі – 3.00.

Прогноз Фактів ICTV

Славія — Динамо – 1:2.

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