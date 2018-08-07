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Українка виграла забіг і повернулася, щоб допомогти суперниці, яка впала

Українська бігунка Наталія Прищепа зробила благородний вчинок під час забігу на чемпіонаті Європи.

Чинна чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа продемонструвала справжнє спортивне благородство під час свого забігу в кваліфікації континентальної першості-2018 в Берліні.

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Бельгійка Рене Ейкенс не втримала рівновагу у боротьбі з француженкою Клавдією Саундерс і впала прямо на доріжку. На той момент Ейкенс бігла на четвертій позиції і намагалася прорватися до трійки лідерів, які кваліфікуються до півфіналу.

Бельгійка була настільки засмучена падінням, що почала плакати прямо на доріжці, але українка Прищепа повернулася після фінішу, під оплески публіки допомогла своїй суперниці піднятися і дістатися до фінішу.

Раніше Україна здобула золото чемпіонату Європи з синхронного плавання.

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