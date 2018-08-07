Українка виграла забіг і повернулася, щоб допомогти суперниці, яка впала

Українська бігунка Наталія Прищепа зробила благородний вчинок під час забігу на чемпіонаті Європи.

Чинна чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа продемонструвала справжнє спортивне благородство під час свого забігу в кваліфікації континентальної першості-2018 в Берліні.

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Бельгійка Рене Ейкенс не втримала рівновагу у боротьбі з француженкою Клавдією Саундерс і впала прямо на доріжку. На той момент Ейкенс бігла на четвертій позиції і намагалася прорватися до трійки лідерів, які кваліфікуються до півфіналу.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Бельгійка була настільки засмучена падінням, що почала плакати прямо на доріжці, але українка Прищепа повернулася після фінішу, під оплески публіки допомогла своїй суперниці піднятися і дістатися до фінішу.

Раніше Україна здобула золото чемпіонату Європи з синхронного плавання.