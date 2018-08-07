Яні Клочковій – 36! Цікаві факти, рекорди та спокусливі образи (ГОЛОСУВАННЯ)

7 серпня українська плавчиня та чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова святкує свої 36 років. Ми зібрали найцікавіші факти про неї та сексуальні образи.

Ім’я Яни Клочкової прогриміло на весь світ і прославило Україну, після того як спортсменка завоювала п’ять медалей на Олімпійських іграх, з них чотири золотих і одна срібна.

Біографія уродженки Сімферополя рясніє рекордами. Серед них — 50 рекордів України з комплексного стилю, вільного стилю, естафетного плавання, плавання на спині та баттерфляю. Також Яна встановила світовий рекорд на 400 м (ОІ в Сіднеї) та рекорд Європи (на 200 м) з комплексного плавання.

— Нічого в цьому житті не дається легко. Щоб досягти своїх цілей необхідно йти на певні жертви – витрачати свої сили, час, обмежувати себе в чомусь. Іноді бувають моменти, коли хочеться все кинути і відмовитися від мрії. У такі моменти згадайте, як багато ви отримаєте, якщо підете далі і як багато втратите, якщо здастеся. Ціна успіху, як правило, менша, ніж ціна невдачі, – зізналася якось Яна.

У січні 2008 року Клочкова заявила, що покидає великий спорт.

Цікаві факти

У 2010 році Яна Клочкова стала мамою. Вона народила сина Олександра від грузинського бізнесмена Левана Ростошвілі. Клочкова сама виховує сина, який носить її прізвище.

Клочкова захоплюється стрільбою. Вона вправно володіє, як пістолетом, так і ґринтівкою. Також любить вишивати хрестиком

Клочкова була прапороносцем української команди на відкритті Олімпійських ігор в Пекіні у 2008 році

Фанати дали Клочковій прізвисько Золота рибка. Під час офіційної церемонії, пов’язаної з закінченням спортивної кар’єри, Клочковій подарували акваріум, в якому плавала золота рибка

Яна не вірить у прикмети, не користується послугами ворожок, але залюбки читає гороскопи

Спортсменка обожнює морозиво. Її улюблене – Каштан

Найсексуальніші образи

Зараз Яна Клочкова активно бере участь в благодійних заходах, любить фотографуватися і ділитися щасливими моментами життя в Instagram.

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