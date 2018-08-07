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Яні Клочковій – 36! Цікаві факти, рекорди та спокусливі образи (ГОЛОСУВАННЯ)

7 серпня українська плавчиня та чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова святкує свої 36 років. Ми зібрали найцікавіші факти про неї та сексуальні образи.

Ім’я Яни Клочкової прогриміло на весь світ і прославило Україну, після того як спортсменка завоювала п’ять медалей на Олімпійських іграх, з них чотири золотих і одна срібна.

Біографія уродженки Сімферополя рясніє рекордами. Серед них — 50 рекордів України з комплексного стилю, вільного стилю, естафетного плавання, плавання на спині та баттерфляю. Також Яна встановила світовий рекорд на 400 м (ОІ в Сіднеї) та рекорд Європи (на 200 м) з комплексного плавання.

— Нічого в цьому житті не дається легко. Щоб досягти своїх цілей необхідно йти на певні жертви – витрачати свої сили, час, обмежувати себе в чомусь. Іноді бувають моменти, коли хочеться все кинути і відмовитися від мрії. У такі моменти згадайте, як багато ви отримаєте, якщо підете далі і як багато втратите, якщо здастеся. Ціна успіху, як правило, менша, ніж ціна невдачі, – зізналася якось Яна.

У січні 2008 року Клочкова заявила, що покидає великий спорт.

Цікаві факти

У 2010 році Яна Клочкова стала мамою. Вона народила сина Олександра від грузинського бізнесмена Левана Ростошвілі. Клочкова сама виховує сина, який носить її прізвище.

  • Клочкова захоплюється стрільбою. Вона вправно володіє, як пістолетом, так і ґринтівкою. Також любить вишивати хрестиком
  • Клочкова була прапороносцем української команди на відкритті Олімпійських ігор в Пекіні у 2008 році
  • Фанати дали Клочковій прізвисько Золота рибка. Під час офіційної церемонії, пов’язаної з закінченням спортивної кар’єри, Клочковій подарували акваріум, в якому плавала золота рибка
  • Яна не вірить у прикмети, не користується послугами ворожок, але залюбки читає гороскопи
  • Спортсменка обожнює морозиво. Її улюблене – Каштан

Найсексуальніші образи

Зараз Яна Клочкова активно бере участь в благодійних заходах, любить фотографуватися і ділитися щасливими моментами життя в Instagram.

Факти ICTV зробили голосування, де ви можете обрати найкращий образ української красуні.

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