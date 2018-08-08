Челсі поб’є рекорд Ліверпуля і підпише найдорожчого голкіпера в історії

Іспанський воротар Кепа Аррісабалага, який залишив Атлетік Більбао, став найдорожчим голкіпером в історії футболу.
Кепа Аррісабалага став найдорожчим голкіпером у світі. Сьогодні, 8 серпня, прес-служба Атлетика повідомила, що гравець викупив власний контракт, заплативши відступні, які склали €80 млн.
В офіційному повідомленні Атлетика нічого не повідомляється про Челсі. Іспанський клуб лише інформує про припинення трудової угоди з воротарем.
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Колишній трансферний рекорд належав бразильцю Аліссону Бекеру, за якого Ліверпуль заплатив Ромі €75 млн.
Челсі поки не підтвердив про перехід Аррісабалаги. Також лондонці не коментують чутки про відхід Тібо Куртуа в Реал. Але англійські журналісти стверджують, що бельгійський голкіпер почав бойкотувати тренування, щоб його відпустили в мадридський клуб. Челсі оштрафував гравця на €220 тис.
За інформацією The Guardian Аррісабалага у середу повинен пройти медичне обстеження у синіх.
Раніше гравці Манчестер Сіті шокували фанатів вбранням.
Фото: Twitter/kepa Arrizabalaga