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Де дивитися Маріуполь — Бордо

Пряму трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполь та Бордо покаже телеканал Футбол 1.

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь зіграє з французьким Бордо. Матч пройде 9 серпня на стадіоні Чорноморець в Одесі.

Початок матчу о 20:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Маріуполь сенсаційно переміг Юргорден в ЛЄ

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФК Маріуполь.

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