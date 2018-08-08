Де дивитися Зоря — Брага

Пряму трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Брагою покаже телеканал 2+2.

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря зіграє з португальською Брагою. Матч пройде 9 серпня на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі.

Початок матчу о 21:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Нагадаємо, в матчі 3-го туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря зіграла внічию з Чорноморцем.

Фото: ФК Зоря.