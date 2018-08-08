Фанати Ліверпуля влаштували Каріусу овації

Вболівальники Ліверпуля тепло привітали воротаря Лоріса Каріуса, який вийшов на заміну в товариському матчі проти Торіно.

Вболівальники Ліверпуля зустріли аплодисментами голкіпера Лоріса Каріуса під час товариського матчу з Торіно. Зустріч пройшла в Ліверпулі на стадіоні Енфілд і завершилася з рахунком 3:1 на користь англійської команди.

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Каріус вийшов на заміну замість Аліссона у другому таймі.

Karius sub in at Anfield Road. Thats a good reception… he DESERVE it! As a goalkeeper and, specially, as a human being. Follow @UltimaaBarreira pic.twitter.com/upIsmM0wYR — Ultima Barreira (@UltimaaBarreira) 7 августа 2018 г.

Вчинок уболівальників оцінив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

— Чесно кажучи, я не був здивований. Як людина я сподівався на це. Вболівальники Ліверпуля показали себе з найкращого боку. Це допоможе не лише Лорісу, але й Аліссону, щоб зрозуміти, наскільки Енфілд особливе місце, – наводить слова Клоппа This Is Anfield.

Варто відзначити, що Каріус у цьому матчі зберіг свої ворота сухими.

Нагадаємо, 25-річний німецький голкіпер допустив дві грубі помилки у фіналі Ліги чемпіонів проти Реалу, які коштували червоним титулу. Пізніше стало відомо, що другий тайм Каріус грав зі струсом мозку після удару ліктем від Серхіо Рамоса.

Фото: Liverpool F.C.