Фанати Ліверпуля влаштували Каріусу овації

Вболівальники Ліверпуля зустріли аплодисментами голкіпера Лоріса Каріуса під час товариського матчу з Торіно. Зустріч пройшла в Ліверпулі на стадіоні Енфілд і завершилася з рахунком 3:1 на користь англійської команди.

Каріус вийшов на заміну замість Аліссона у другому таймі.

Karius sub in at Anfield Road.

Thats a good reception… he DESERVE it! As a goalkeeper and, specially, as a human being.

Follow @UltimaaBarreira pic.twitter.com/upIsmM0wYR

— Ultima Barreira (@UltimaaBarreira) 7 августа 2018 г.