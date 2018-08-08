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Фейл дня! Перед грою Маріуполя в ЛЄ в Одесі пофарбували траву

В Одесі працівники стадіону спеціально пофарбували траву до матчу Маріуполь — Бордо.

В Одесі тривають останні приготування до поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та французьким Бордо.

Читайте: Маріуполь сенсаційно переміг Юргорден в ЛЄ

На домашній арені Чорноморця вирішили пофарбувати траву, аби не було видно жодних прогалин.

Про це повідомляє видання Football.ua на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, зустріч між Маріуполем та французьким Бордо пройде на стадіоні Чорноморець 9 серпня о 20:00.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії пофарбували землю перед стадіоном ЧС-2018.

Фото: Dreamstime.

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