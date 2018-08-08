Форвард Шахтаря перейшов в іспанську Малагу

Форвард Шахтаря Густаво Бланко-Лещук продовжить кар’єру в іспанській Малазі.

Аргентинський нападник Шахтаря Густаво Бланко-Лещук перейшов у Малагу на правах оренди, яка розрахована до завершення нинішнього сезону, до літа 2019 року.

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Бланко-Лещук виступає за Шахтар з січня 2017-го, за його трансфер донеччани заплатили Карпатам €400 тис. Закріпитися в основі гірників форвард не зумів. У минулому сезоні 26-річний нападник зіграв в 17 поєдинках за помаранчево-чорних і відзначився 3 голами.

Малага за підсумками минулого сезону вилетіла в Сегунду, посівши 20-е місце у Примері.

Контракт Бланко-Лещука з Шахтарем діє ще два роки.

Раніше хавбек Динамо підписав контракт з бразильским клубом.

Фото: Málaga CF