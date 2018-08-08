PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / International Champions Cup: Реал обіграв Рому, а Ліон поступився Челсі/

International Champions Cup: Реал обіграв Рому, а Ліон поступився Челсі

Мадридський Реал та англійський Челсі провели заключні матчі на International Champions Cup.

В Лондоні та Іст-Розерфорді пройшли ще два матчі в рамках International Champions Cup. На стадіоні Стемфорд Брідж Челсі у серії пенальті обіграв Ліон, а Реал Мадрид на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Нью-Джерсі обіграв італійську Рому.

Челсі — Ліон – 0:0 (пен. 5:4)

Матч пройшов у запеклій боротьбі. Обидві команди мали нагоду відзначитися. В одному з епізодів Лофтус-Чік вийшовши один на один з голкіпером, влучив у штангу. Також хороший момент був у Вілліана, чий удар зі штрафного з верхнього кута витягнув Антоні Лопеш.

Читайте: International Champions Cup: Челсі поступився Арсеналу, Ліон виграв у Бенфіки

У підсумку гра дійшла до серії пенальті, де влучнішими виявилися підопічні Саррі. Папе Діоп не зумів переграти кіпера синіх Марціна Булку – 5:4 за пенальті.

У підсумку Челсі після трьох матчів набрав 5 очок, у Ліона на один поінт менше.

Реал Мадрид — Рома 2:1

Вершкові відкрили рахунок вже на другій хвилині зустрічі. З передачі Гарета Бейла м’яч у сітку воріт поклав Марко Асенсіо. Через 13 хвилин відзначився вже сам валлійський форвард з передачі іспанця Даніеля Карвахаля.

На 83-й хвилині Ромі вдалося скоротити відставання в рахунку зусиллями голландця Кевіна Стротмана, проте на більше італійців не вистачило. Відзначимо, що українець Андрій Лунін залишився у запасі на гру.

Таким чином, Реал здобув свою другу перемогу на турнірі і набрав 6 очок в 3 іграх. У Роми залишилося 3 очка в активі після 3 матчів.

Нагадаємо, український воротар Реалу вразив своєю грою у матчі проти Ювентуса.

Фото: Real Madrid F.C.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка