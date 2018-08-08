International Champions Cup: Реал обіграв Рому, а Ліон поступився Челсі

Мадридський Реал та англійський Челсі провели заключні матчі на International Champions Cup.

В Лондоні та Іст-Розерфорді пройшли ще два матчі в рамках International Champions Cup. На стадіоні Стемфорд Брідж Челсі у серії пенальті обіграв Ліон, а Реал Мадрид на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Нью-Джерсі обіграв італійську Рому.

Челсі — Ліон – 0:0 (пен. 5:4)

Матч пройшов у запеклій боротьбі. Обидві команди мали нагоду відзначитися. В одному з епізодів Лофтус-Чік вийшовши один на один з голкіпером, влучив у штангу. Також хороший момент був у Вілліана, чий удар зі штрафного з верхнього кута витягнув Антоні Лопеш.

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У підсумку гра дійшла до серії пенальті, де влучнішими виявилися підопічні Саррі. Папе Діоп не зумів переграти кіпера синіх Марціна Булку – 5:4 за пенальті.

У підсумку Челсі після трьох матчів набрав 5 очок, у Ліона на один поінт менше.

Реал Мадрид — Рома 2:1

Вершкові відкрили рахунок вже на другій хвилині зустрічі. З передачі Гарета Бейла м’яч у сітку воріт поклав Марко Асенсіо. Через 13 хвилин відзначився вже сам валлійський форвард з передачі іспанця Даніеля Карвахаля.

На 83-й хвилині Ромі вдалося скоротити відставання в рахунку зусиллями голландця Кевіна Стротмана, проте на більше італійців не вистачило. Відзначимо, що українець Андрій Лунін залишився у запасі на гру.

Таким чином, Реал здобув свою другу перемогу на турнірі і набрав 6 очок в 3 іграх. У Роми залишилося 3 очка в активі після 3 матчів.

Нагадаємо, український воротар Реалу вразив своєю грою у матчі проти Ювентуса.

Фото: Real Madrid F.C.