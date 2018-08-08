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Ломаченко голими руками забив цвях в дерево

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) показав, як вміє забивати цвяхи.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA українець Василь Ломаченко в черговий раз продемонстрував свої нелюдські здібності.

Читайте: Ломаченко співає хіт ДДТ про Батьківщину в авто

Ломаченко опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, в якому вбиває цвях в стіну голими руками без рукавичок.

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, наступний бій Василь Ломаченко проведе 1 грудня проти переможця пари Райян Бельтран – Хосе Педраса.

Раніше Ломаченко сходив на ланч зі Сталлоне.

Фото і відео: Instagram/lomachenkovasiliy.

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