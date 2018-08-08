Маріуполь — Бордо: букмекери назвали фаворита

Маріпуоль на стадіоні Чорноморець прийме французьке Бордо у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маріуполь у четвер, 9 серпня, проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому приазовці зіграють в Одесі проти французького Бордо.

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом зустрічі є підопічні Густаво Поєта. На перемогу Маріуполя дають коефіцієнт 5.80. Успіх французів оцінюють в 1.14. Нічийний результат зустрічі – 3.75.

Читайте: Де дивитися Маріуполь — Бордо

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 20:00.

Нагадаємо, в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Маріуполь здобув перемогу над шведським Юргорденом у доданий час.

Фото: Mariupol FC, Girondins de Bordeaux.