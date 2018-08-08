Відомий ілюстратор зобразив зірок світового футболу в нових образах та ролях.

Відомий футбольний ілюстратор і художник Ден Лейдон вирішив створити оригінальні образи для відомих футболістів.

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Митець опублікував свої роботи, в яких відомі футбольні гравці Кріштіану Роналду, Лука Модріч, Неймар, Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Гаррі Кейн постали в нових для себе професіях та образах та в різних історичних епоках.

Вийшло досить оригінально та креативно.



Месут Озіл - канцлер Німеччини

Мохаммед Салах - голівудський каскадер 70-х

Еммануель Адебайор - аристократ з Парижу

Неймар - космонавт

Артуро Відаль - бандит на Дикому Заході

Златан Ібрагімович - майстер кунг-фу

Гаррі Кейн - пілот ВПС Великобританії

Енді Керролл - таргетмен з 70-х

Дієго Коста - модник і ловелас

Садіо Мане - приватний детектив

Ліонель Мессі - дослідник з Аргентини

Серхіо Рамос - брокер з Волл-стріт

Кріштіану Роналду - моряк з Мадейри

Луїс Суарес - панк, який любить Sex Pistols

Джон Террі - пунктуальний молочник

Франческо Тотті - вічний римський Імператор Лука Модрич - боксер Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модріч – боксер. Круті образи відомих футболістів / 17 фотографий

Раніше Мессі, Салах, Зідан та топ-зірки знялися у фантастичній рекламі.