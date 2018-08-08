Відомий ілюстратор зобразив зірок світового футболу в нових образах та ролях.
Відомий футбольний ілюстратор і художник Ден Лейдон вирішив створити оригінальні образи для відомих футболістів.
Читайте: Диво-дриблінг: Маленька дівчинка “пошила у дурні” Бейла та Аллі
Митець опублікував свої роботи, в яких відомі футбольні гравці Кріштіану Роналду, Лука Модріч, Неймар, Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Гаррі Кейн постали в нових для себе професіях та образах та в різних історичних епоках.
Вийшло досить оригінально та креативно.
-
Месут Озіл - канцлер Німеччини
Мохаммед Салах - голівудський каскадер 70-х
Еммануель Адебайор - аристократ з Парижу
Неймар - космонавт
Артуро Відаль - бандит на Дикому Заході
Златан Ібрагімович - майстер кунг-фу
Гаррі Кейн - пілот ВПС Великобританії
Енді Керролл - таргетмен з 70-х
Дієго Коста - модник і ловелас
Садіо Мане - приватний детектив
Ліонель Мессі - дослідник з Аргентини
Серхіо Рамос - брокер з Волл-стріт
Кріштіану Роналду - моряк з Мадейри
Луїс Суарес - панк, який любить Sex Pistols
Джон Террі - пунктуальний молочник
Франческо Тотті - вічний римський Імператор
Лука Модрич - боксер
Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модріч – боксер. Круті образи відомих футболістів / 17 фотографий
Раніше Мессі, Салах, Зідан та топ-зірки знялися у фантастичній рекламі.