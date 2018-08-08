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Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модріч – боксер. Круті образи відомих футболістів

Відомий ілюстратор зобразив зірок світового футболу в нових образах та ролях.

Відомий футбольний ілюстратор і художник Ден Лейдон вирішив створити оригінальні образи для відомих футболістів.

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Митець опублікував свої роботи, в яких відомі футбольні гравці Кріштіану Роналду, Лука Модріч, Неймар, Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Гаррі Кейн  постали в нових для себе професіях та образах та в різних історичних епоках.

Вийшло досить оригінально та креативно.

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Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модріч – боксер. Круті образи відомих футболістів / 17 фотографий

Раніше Мессі, Салах, Зідан та топ-зірки знялися у фантастичній рекламі.

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