Роналду зганьбився на тренуванні Ювентуса

Криштіану Роналду не зміг впоратися з м’ячем на тренуванні туринського Ювентуса.

На чергову тренуванні туринського Ювентуса, Криштіану Роналду граючи у тенісбол з Пауло Дібалою та екс-гравцем донецького Шахтаря Дугласом Костою, не зміг віддати пас на свого партнера по команді Леонардо Бонуччі.

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Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці туринців у Twitter.

Вигравши цю партію, Коста та Дібала відсвяткували перемогу танцем. Зазначимо, що саме так святкує забиті голи форвард мадридського Атлетіко – Антуан Грізманн.

Раніше Факти ICTV писали, що медичні тести Роналду вразили лікарів.

Фото: Juventus.