Роналду зганьбився на тренуванні Ювентуса

Криштіану Роналду не зміг впоратися з м’ячем на тренуванні туринського Ювентуса.
На чергову тренуванні туринського Ювентуса, Криштіану Роналду граючи у тенісбол з Пауло Дібалою та екс-гравцем донецького Шахтаря Дугласом Костою, не зміг віддати пас на свого партнера по команді Леонардо Бонуччі.
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Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці туринців у Twitter.
Un quartetto così per la sfida di calcio-tennis al #JTC.@PauDybala_JR & @douglascosta vs️ @Cristiano & @bonucci_leo19 #ForzaJuve pic.twitter.com/0zu51jhZsZ
— JuventusFC (@juventusfc) 7 августа 2018 г.
Вигравши цю партію, Коста та Дібала відсвяткували перемогу танцем. Зазначимо, що саме так святкує забиті голи форвард мадридського Атлетіко – Антуан Грізманн.
Раніше Факти ICTV писали, що медичні тести Роналду вразили лікарів.
Фото: Juventus.