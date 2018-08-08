Найсексуальніша спортсменка Казахстану Олександра Тісленок, яка викликає бурхливу реакцію у фоловерів своїми знімками.
21-річна Олександра Тісленок прийшла в рафтинг в 2013 році. Спочатку вона займалася легкою атлетикою, але через травму змушена була покинути цей вид спорту.
Зараз Тісленок виступає за Алматинську жіночу команду Fury. У 2017 році дівчата трохи не дотягли до подіуму Кубка Європи, який проходив в Грузії. З командою брала участь і в чемпіонаті світу в ОАЕ.
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Кількість підписників на Instаgram-аккаунт спортсменки постійно зростає і вже становить майже 46 тисяч.
Руда бестія: запаморочлива рафтингістка з Казахстану / 9 фотографий
До речі, дівчина чемпіона Формули-1 оголилася біля фонтану.
Фото: Instagram/alexandratislenok.
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