Руда бестія: запаморочлива рафтингістка з Казахстану

Найсексуальніша спортсменка Казахстану Олександра Тісленок, яка викликає бурхливу реакцію у фоловерів своїми знімками.

21-річна Олександра Тісленок прийшла в рафтинг в 2013 році. Спочатку вона займалася легкою атлетикою, але через травму змушена була покинути цей вид спорту.

Зараз Тісленок виступає за Алматинську жіночу команду Fury. У 2017 році дівчата трохи не дотягли до подіуму Кубка Європи, який проходив в Грузії. З командою брала участь і в чемпіонаті світу в ОАЕ.

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Кількість підписників на Instаgram-аккаунт спортсменки постійно зростає і вже становить майже 46 тисяч.

















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До речі, дівчина чемпіона Формули-1 оголилася біля фонтану.

Фото: Instagram/alexandratislenok.