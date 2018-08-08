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Зоря — Брага: букмекери назвали фаворита

Зоря на стадіоні Славутич Арена прийме португальську Брагу у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Зоря у четвер, 9 серпня, проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому луганчани зіграють в Запоріжжі проти португальської Браги.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Абела Феррейри. На перемогу Зорі дають коефіцієнт 4.10. Успіх португальців оцінюють в 2.07. Нічийний результат зустрічі – 3.10.

Читайте: Де дивитися Зоря — Брага

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 21:30.

Нагадаємо, в матчі 3-го туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря зіграла внічию з Чорноморцем.

Фото: SC Braga, FC Zorya.

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