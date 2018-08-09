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Футбольний фанат не випускав бабусю з клітки, поки клуб не купив захисника

Фанат Іпсвіча не випускав бабусю з клітки, поки клуб не оголосив про трансфер захисника.

Вболівальник футбольного клубу Іпсвіч Таун вимагав від керівництва улюбленої команди, яка виступає у другому за силою англійському дивізіоні, купити центрального захисника. Щоб прискорити цей процес він замкнув у клітці рідну бабусю.

“Я не випущу свою бабусю, поки ви не купите центрального захисника”, – написав Люк, прикріпивши до посту фотографію з замкненими в клітці бабусею.

Наступного дня Twitter Іпсвіча відповів вболівальнику: “Ми звичайно не потураємо таким речам, але прийшов час звільнити твою бабусю, Люк”.

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Причина для цього дійсно була: клуб представили відразу двох новачків, серед яких виявився центральний захисник Аристіт Нсіала.

Іпсвіч Таун – англійський професійний футбольний клуб з міста Іпсвіч, графство Суффолк, Англія. Домашні ігри проводить на стадіоні Портмен Роуд. Клуб заснований в 1878 році.

До речі, англійський клуб Вест-Бромвіч Альбіон отримав найдивнішого маскота в історії англійського футболу.

Фото: LukeIpswich Town FC.

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