PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Маріуполь — Бордо: букмекери назвали фаворита/

Маріуполь — Бордо: букмекери назвали фаворита

Маріпуоль на стадіоні Чорноморець прийме французьке Бордо у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маріуполь у четвер, 9 серпня, проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому приазовці зіграють в Одесі проти французького Бордо.

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом зустрічі є підопічні Густаво Поєта. На перемогу Маріуполя дають коефіцієнт 5.80. Успіх французів оцінюють в 1.14. Нічийний результат зустрічі – 3.75.

Читайте: Де дивитися Маріуполь — Бордо

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 20:00.

Нагадаємо, в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Маріуполь здобув перемогу над шведським Юргорденом у доданий час.

Фото: Mariupol FC, Girondins de Bordeaux.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка