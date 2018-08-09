Маріуполь — Бордо. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь — Бордо на Фактах ICTV у четвер, 9 серпня, о 20:00.

Маріуполь та французьке Бордо зійдуться на стадіоні Чорноморець в Одесі в рамках матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи у четвер, 9 серпня.

На попередній стадії Маріуполь зумів продемонструвати характер і пройти міцних шведів. Два матчі проти Юргордена в основний час завершилися нічиєю – 1:1, додаткові півгодини були на користь приазовців.

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У свою чергу, французький Бордо зустрічався з латвійським Вентспілсом. Спершу в гостях французи мінімально здолали суперників 1:0, а потім вдома 2:1.

Цікаві факти

Приазовці далі 2-го раунду єврокубків ніколи не проходили. Бордо у сезоні 2008/09 у Лізі чемпіонів доходив до чвертьфіналу, а в 1996 році грав у фіналі Кубку УЄФА (Ліга Європи)

З семи останніх гостьових ігор жирондинці виграли тільки одну – у Вентспілса в липні цього року

Перемога над київським Арсеналом у неділю стала для Маріуполя першою в поточному сезоні в основний час

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом зустрічі є підопічні Густаво Поєта. На перемогу Маріуполя дають коефіцієнт 5.80. Успіх французів оцінюють в 1.14. Нічийний результат зустрічі – 3.75.

Прогноз Фактів ICTV

Маріуполь — Бордо – 0:2.