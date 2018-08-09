Маріуполь з боєм поступився вдома Бордо в ЛЄ

Маріуполь в матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи поступився вдома французькому Бордо.

Маріуполь – Бордо – 1:3

Голи: Мишнєв, 7 – Лаборд, 33, 37, Тчуамені, 49.

Маріуполь: Худжамов, Дава (Вакула, 66), Яворський, Биков, Демірі, Мишньов, Міхальонок, Тищенко (Горбунов, 82), Полегенько, Фомін, Чурко (Борячук, 46).

Бордо: Костильов, Гаїч (левчук, 78), Кунде, Пабло, Пундже, Тчуамені, Плашил, Санкаре (Вада, 87), Юссуф (Лерагер, 78), Лаборд, Кама.

В рамках третього туру кваліфікації Ліги Європи між собою зустрічалися Маріуполь та французький Бордо.

На сьомій хвилині зустрічі Мішньов після подачі з кутового від Фоміна відкрив рахунок у зустрічі. Французи відповіли через 20 хвилин двома ударами від Лаборда. У першому моменті 24-річний форвард відправив м’яча у нижній кут сітки воріт маріупольців потужним ударом, а в другому скористався жахливою помилкою Худжамова. Українського голкіпера забарився з м’ячем і Гаетан без проблем обікрав українця.

В другому таймі французи знову почали грати за своїм сценарієм. Тчуамені на 49-й хвилині довів рахунок до 1:3. Більше голів гравці не забили.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Франції.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь — Бордо.

Фото: FC Girondins de Bordeaux.