Салах, Роналду чи Мессі? Названо номінантів на нагороди найкращих футболістів в ЛЧ

УЄФА оголосила номінантів на найкращого гравця Ліги чемпіонів 2017/2018 в кожному амплуа.

Прес-служба УЄФА оголосила список номінантів на нагороди найкращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону в різних амплуа.

В кожному амплуа експерти виділили по три гравця, серед яких будуть названі найкращі з кращих, повідомляє UEFA.com.

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За титул найкращого воротаря посперечаються Аліссон (Рома, нині – Ліверпуль), Джанлуїджі Буффон (Ювентус, нині – Парі Сен-Жермен) і Кейлор Навас (Реал).

Тріо найкращих захисників: Марсело (Реал), Серхіо Рамос (Реал), Рафаель Варан (Реал).

Трійка найкращих півзахисників: Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Лука Модрич (Реал).

За приз найкращому форварду Ліги чемпіонів будуть змагатися Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Реал, нині Ювентус) і Мохаммед Салах (Ліверпуль).

Переможців у номінаціях назвуть 30 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів у Монако.

До речі, Шевченко і П’ятов проголосували за найкращого гравця та тренера року.

Фото: UEFA.com