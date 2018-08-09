Салах, Роналду чи Мессі? Названо номінантів на нагороди найкращих футболістів в ЛЧ

УЄФА оголосила номінантів на найкращого гравця Ліги чемпіонів 2017/2018 в кожному амплуа.
Прес-служба УЄФА оголосила список номінантів на нагороди найкращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону в різних амплуа.
В кожному амплуа експерти виділили по три гравця, серед яких будуть названі найкращі з кращих, повідомляє UEFA.com.
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За титул найкращого воротаря посперечаються Аліссон (Рома, нині – Ліверпуль), Джанлуїджі Буффон (Ювентус, нині – Парі Сен-Жермен) і Кейлор Навас (Реал).
Тріо найкращих захисників: Марсело (Реал), Серхіо Рамос (Реал), Рафаель Варан (Реал).
Трійка найкращих півзахисників: Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Лука Модрич (Реал).
За приз найкращому форварду Ліги чемпіонів будуть змагатися Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Реал, нині Ювентус) і Мохаммед Салах (Ліверпуль).
Переможців у номінаціях назвуть 30 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів у Монако.
До речі, Шевченко і П’ятов проголосували за найкращого гравця та тренера року.
Фото: UEFA.com