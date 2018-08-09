Шевченко і П’ятов проголосували за найкращого гравця та тренера року

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та капітан синьо-жовтих Андрій П’ятов проголосували за найкращих гравців та тренерів 2018 року у щорічному опитуванні від ФІФА.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко і капітан синьо-жовтих Андрій Пятов віддали свої голоси за найкращих гравців і тренерів 2018 у щорічному опитуванні The Best FIFA Football Awards.

Щодо найкращого гравця думки Шевченка на П’ятова співпали – обидва назвали капітана збірної Хорватії Луку Модріча. При цьому друге місце і тренер, і футболіст віддали Кріштіану Роналду. На символічне третє місце Шевченко поставив Антуана Грізманна, тоді як П’ятов – Мохаммеда Салаха.

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Що стосується тренерів, то тут позиції розділились. Шевченко вважає найкращим Дідьє Дешама, який привів збірну Франції до перемоги на Мундіалі. П’ятов Дешама поставив на третє місце, а перше віддав Зінедіну Зідану.

The BEST FIFA Football Awards

Вибір Андрія Шевченка

Найкращий гравець року

Лука Модрич (Реал, збірна Хорватії) Кріштіану Роналду (Реал, збірна Португалії) Антуан Грізманн (Атлетико, збірна Франції)

Найкращий тренер року

Дідьє Дешам (Франція, збірна Франції) Зінедін Зідан (Франція, Реал) Хосеп Гвардіола (Іспанія, Манчестер Сіті)

Вибір Андрія П’ятова

Найкращий гравець року

Лука Модрич (Реал, збірна Хорватії) Кріштіану Роналду (Реал, збірна Португалії) Мохаммед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту)

Найкращий гравець року

Зінедін Зідан (Франція, Реал) Юрген Клопп (Німеччина, Ліверпуль) Дідьє Дешам (Франція, збірна Франції)

Нагадаємо, що імена найкращих футболіста та тренера світу за версією ФІФА будуть названі 24-го вересня.

Нагадаємо, капітана збірної Хорватії та півзахисника мадридського Реала Луку Модрича названо найкращим гравцем чемпіонату світу 2018 року з футболу.

Фото: Oleh Dubyna | Dreamstime.com