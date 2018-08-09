Шевченко і П’ятов проголосували за найкращого гравця та тренера року

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та капітан синьо-жовтих Андрій П’ятов проголосували за найкращих гравців та тренерів 2018 року у щорічному опитуванні від ФІФА.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко і капітан синьо-жовтих Андрій Пятов віддали свої голоси за найкращих гравців і тренерів 2018 у щорічному опитуванні The Best FIFA Football Awards.
Щодо найкращого гравця думки Шевченка на П’ятова співпали – обидва назвали капітана збірної Хорватії Луку Модріча. При цьому друге місце і тренер, і футболіст віддали Кріштіану Роналду. На символічне третє місце Шевченко поставив Антуана Грізманна, тоді як П’ятов – Мохаммеда Салаха.
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Що стосується тренерів, то тут позиції розділились. Шевченко вважає найкращим Дідьє Дешама, який привів збірну Франції до перемоги на Мундіалі. П’ятов Дешама поставив на третє місце, а перше віддав Зінедіну Зідану.
The BEST FIFA Football Awards
Вибір Андрія Шевченка
Найкращий гравець року
- Лука Модрич (Реал, збірна Хорватії)
- Кріштіану Роналду (Реал, збірна Португалії)
- Антуан Грізманн (Атлетико, збірна Франції)
Найкращий тренер року
- Дідьє Дешам (Франція, збірна Франції)
- Зінедін Зідан (Франція, Реал)
- Хосеп Гвардіола (Іспанія, Манчестер Сіті)
Вибір Андрія П’ятова
Найкращий гравець року
- Лука Модрич (Реал, збірна Хорватії)
- Кріштіану Роналду (Реал, збірна Португалії)
- Мохаммед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту)
Найкращий гравець року
- Зінедін Зідан (Франція, Реал)
- Юрген Клопп (Німеччина, Ліверпуль)
- Дідьє Дешам (Франція, збірна Франції)
Нагадаємо, що імена найкращих футболіста та тренера світу за версією ФІФА будуть названі 24-го вересня.
Нагадаємо, капітана збірної Хорватії та півзахисника мадридського Реала Луку Модрича названо найкращим гравцем чемпіонату світу 2018 року з футболу.
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