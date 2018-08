Суперниця Світоліної покинула корт в інвалідному візку, українка пройшла далі

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру WTA Premier 5 з призовим фондом $2,8 млн Coupe Rogers, а її суперниця по другому раунду румунка Міхаела Бузарнеску покинула корт в інвалідному візку.

На той момент рахунок 3-го сету був 4:3 на користь Світоліной – при цьому вона відігралася в сеті з 0:3. Перший сет Еліна виграла з рахунком 6:3, однак у другому поступилася 6:7.

Саме в восьмому геймі 3 сету розігралася справжня драма. За рахунку 15:15 на подачі Бузарнеску, румунка намагалася дістати безнадійний матч, але не розрахувала швидкість і врізалася в огорожу, впала і закричала.

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.

We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA

— WTA (@WTA) 8 августа 2018 г.