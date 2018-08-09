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Суперниця Світоліної покинула корт в інвалідному візку, українка пройшла далі

Еліна Світоліна пройшла в 3 коло Rogers Cup після неприємного епізоду для Бузарнеску наприкінці третього сету.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру WTA Premier 5 з призовим фондом $2,8 млн Coupe Rogers, а її суперниця по другому раунду румунка Міхаела Бузарнеску покинула корт в інвалідному візку.

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На той момент рахунок 3-го сету був 4:3 на користь Світоліной – при цьому вона відігралася в сеті з 0:3. Перший сет Еліна виграла з рахунком 6:3, однак у другому поступилася 6:7.

Саме в восьмому геймі 3 сету розігралася справжня драма. За рахунку 15:15 на подачі Бузарнеску, румунка намагалася дістати безнадійний матч, але не розрахувала швидкість і врізалася в огорожу, впала і закричала.

Еліна відразу ж підбігла до Міхаеле і всіляко допомагала їй – в тому числі подавала лід для ноги. Румунці довго надавали допомогу, її праву ногу зафіксували в гіпсову пов’язку і відвезли з корту на візку.

Нагадаємо, тенісист на Вімблдоні потужною подачею попав м’ячем у дівчину, вона розплакалася.

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