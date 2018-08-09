PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Вулвергемптон вмовляє Зінченка залишити Манчестер Сіті — Mirror/

Вулвергемптон вмовляє Зінченка залишити Манчестер Сіті — Mirror

Англійський Вулвергемптон здійснює останні зусилля, щоб спробувати підписати українця Олександра Зінченка.

Вулвергемптон домовився з Манчестер Сіті про перехід українського хавбека Олександра Зінченка за 16 млн фунтів, зазначає видання Mirror.

Однак 21-річний Зінченко не бажає покидати Етіхад, попри те, що залишився поза заявкою на матч Суперкубка проти Челсі.

Читайте: Український вікенд: Малиновський створив шедевр, а Селезньов взяв Суперкубок Туреччини

Нагадаємо, клуби досягли угоди сьогодні вранці.  Вовки намагатимуться зробити все, щоби переманити українця до закриття трансферного вікна.

Раніше одноклубники кинули Зінченка на газон і дали копняка.

Фото: Manchester City.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Український вікенд: Малиновський створив шедевр, а Селезньов взяв Суперкубок Туреччини
Зніміть це негайно! Гравці Манчестер Сіті шокували фанатів вбранням
Трансферне вікно 2018: все про переходи в АПЛ
Одноклубники кинули Зінченка на газон і дали копняка
Фанати назвали найбільш ненависну футбольну команду
Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми
Манчестер Сіті погодив трансфер Зінченка
Ліверпуль представив третій комплект форми за допомогою комп’ютерної гри
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка