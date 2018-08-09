Вулвергемптон вмовляє Зінченка залишити Манчестер Сіті — Mirror

Англійський Вулвергемптон здійснює останні зусилля, щоб спробувати підписати українця Олександра Зінченка.
Вулвергемптон домовився з Манчестер Сіті про перехід українського хавбека Олександра Зінченка за 16 млн фунтів, зазначає видання Mirror.
Однак 21-річний Зінченко не бажає покидати Етіхад, попри те, що залишився поза заявкою на матч Суперкубка проти Челсі.
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Нагадаємо, клуби досягли угоди сьогодні вранці. Вовки намагатимуться зробити все, щоби переманити українця до закриття трансферного вікна.
Раніше одноклубники кинули Зінченка на газон і дали копняка.
Фото: Manchester City.
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