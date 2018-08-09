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Зоря — Брага. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря — Бордо на Фактах ICTV у четвер, 9 серпня, о 21:30.

Луганська Зоря та португальська Брага зійдуться на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі в рамках матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи у четвер, 9 серпня.

Вихід до групового етапу для луганської Зорі у цьому сезоні можна буде вважати за подвиг. Адже у двох попередніх сезонах підопічні Вернидуба починали турнір вже з групи, а у сезонах 14/15 та 15/16 пройти Файєнорд та Легію не вдалося.

Читайте: Де дивитися Зоря — Брага

Для Браги це буде перший офіційний матч у сезоні. Португальці є частими учасниками єврокубків. У сезоні 2010/11 Брага дійшла до фіналу Ліги Європи, де поступилася іншому португальському клубу Порту. Останні чотири сезони португальці провели в Лізі Європи, а у сезоні 2017/18 на стадії 1/32 фіналу поступилися французькому Марселю.

Цікаві факти

  • Брага та Зоря ніколи раніше не зустрічалися між собою в офіційних матчах. Луганський клуб раніше не протистояв командам з Португалії, а Брага 6 разів зустрічалася з Шахтарем (усі матчі програла) і двічі зіграла внічию з Динамо (0:0 і 1:1)
  • За всю історію Брага провела 119 матчів в єврокубках, Зоря поки лише 26
  • Свій останній на даний момент трофей Брага завоювала під керівництвом нинішнього наставника Шахтаря Паулу Фонсеки. Таким став Кубок Португалії – 2016

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Абела Феррейри. На перемогу Зорі дають коефіцієнт 4.10. Успіх португальців оцінюють в 2.07. Нічийний результат зустрічі – 3.10.

Прогноз Фактів ICTV

Зоря — Брага – 1:1

 
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