Зоря вигризла нічию у першому матчі проти Браги в ЛЄ

Луганська Зоря в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграла внічию з португальською Брагою.

Зоря — Брага – 1:1

Голи: Караваєв, 72 – Орта, 69.

Зоря: Луїс Феліпе, Сваток, Вернидуб, Ледньов (Кочергын, 71), Тимчик, Харатін, Хомченовський, Михайличенко, Сілас (Гордієнко, 66), Караваєв, Рафаель Ратао (Кабаєв, 73).

Брага: Матеус, Секейра, Мелу да Сілва, Віллеман да Сілва, Гояну, Есгаю, Рікарду (Новаїс, 89), Клаудемір, Франсержіо, Едуарду (Соуза, 77), Орта.

Луганська Зоря не зуміла перемогти португальську Брагу в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч відбулася в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена і завершилася з рахунком 1:1.

Португальці з перших секунд пішли на ворота луганчан. Перший удар відбувся вже на 30-й секунді зустрічі – Орта з-за меж штрафного мітив у дальній кут, але надійно зіграв голкіпер Луїс Феліпе. А ось на третій хвилині воротар Зорі ледь не заразився хворобою Каріуса-Де Геа-Худжамова, коли забарився з передачею м’яча.

Перший момент підопічні Вернидуба створили ближче до 20-ї хвилини. Після передачі від Хомченовського м’яч відскочив до Караваєва, а той пробив над поперечкою. До кінця зустрічі Брага активно насідала на ворота Зорі, провела кілька позиційних атак та виконала кілька кутових. Луганчани перші 45 хвилин провели занадто обережно.

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Другий тайм активніше теж розпочала Брага. На 53-й хвилині Франсержіо з гострого кута не зумів влучити в сітку воріт. Автором першого гола став півзахисник Браги Рікарду Орта, який відзначився на 69-й хвилині. Зоря зрівняла рахунок через три хвилини завдяки точному удару хавбека Олександра Караваєва.

Забитий гол додав Зорі впевненості і луганчани почали діяти активніше. Однак матч так і завершився результативною нічиєю – 1:1. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня у Португалії.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – Брага.

Фото: SC Braga.