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Баскетболіст закинув м’яч у кільце з літака

Американський баскетболіст Булл Буллард виконав трюк з кидком з літака.

Американський баскетболіст Булл Буллард виконав трюк з кидком з літака.

Відео на своєму YouTube-каналі виклала баскетбольна команда Гарлем Глобтроттерс.

Дивіться: Школяр забив зверху через Шакіла О’Ніла

Баскетбольне кільце було встановлено на злітній смузі. Булларду вдалося вразити ціль, перебуваючи в кабіні літака, який пролітав над баскетбольним кільцем зі швидкістю майже 110 км/год.

Американець входить в команду Гарлем Глоубтроттерс – виставковий колектив, який поєднує в своїх виступах спорт і шоу.

Раніше Кевін Дюрант повернув поглядом свій рушник, після того, як його стягнув вболівальник.

ФотоJennifer Pitiquen Dreamstime.com

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