Чехи хотіли поселити збірну України з футболу у “Москві”

Збірна України відмовилася зупинитися в готелі Москва в Чехії напередодні матчу Ліги націй проти місцевої збірної.

Стали відомі подробиці збору збірної України, що передує матчам в турнірі Ліги націй з командами Чехії та Словаччини. Тренери і персонал української команди зберуться 2 вересня в Києві, на наступний день туди приїдуть футболісти.

5 вересня синьо-жовті вилетять до чеського Брно, а вже звідти автобусом подолають близько 80 км до Угерске-Градіште. Саме це містечко із населенням у 25 тисяч Федерація футболу Чехії обрала місцем проведення зустрічі в рамках Ліги націй УЄФА.

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У зв’язку із браком готелей у Угерське-Градіште, українці зупиняться у сусідньому місті Злін. Організатори матчу в місті Злін запропонували збірній переночувати в готелі під назвою Москва, однак отримали відмову. Як повідомив офіційний сайт ФФУ, збірна України зупиниться у готелі Lesni.

5 вересня українська команда проведе там відкрите тренування, а на наступний день – перший матч Ліги націй зі збірною Чехії, який розпочнеться о 21:45 за Києвом.

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Фото: ФФУ.