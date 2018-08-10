Іспанські чари: Вільярреаль представив футболіста з хмари диму

Футбольний клуб Віллареаль дуже ефектно представив гравця команди Санті Касорла.

Півзахисник Санті Касорла, який переніс кілька серйозних операцій на нозі через проблеми з ахілловим сухожиллям, був офіційно представлений як гравець Вільярреала.

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Новий клуб Касорла доволі оригінально вирішив представити футболіста: півзахисник раптово з’явився зі скляного купола, який наповнений димом.

З 2012 року Касорла виступав за лондонський Арсенал, проте в 2016 році отримав травму і в процесі лікування зробив 10 операцій на нозі. Наприкінці минулого сезону каноніри оголосили про його відхід з команди, а на початку червня стало відомо, що він підписав контракт з Вільярреалом.

Раніше Факти ICTV писали, що фанат Іпсвіча не випускав бабусю з клітки, поки клуб не оголосив про трансфер захисника.

Фото: Villarreal CF