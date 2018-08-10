Під час матчу Ліги Європи арбітру розбили голову

Боковому арбітру під час матчу Ліги Європи в Австрії розбили голову пляшкою.
Гра між місцевим клубом Штурм і кіпрським АЕКом була припинена, передає
Football.ua.
У другому таймі Фредріку Клюверу зі Швеції в голову прилетіла пляшка з трибун. Головний суддя призупинив матч, пауза тривала близько 40 хвилин, однак після наради з делегатом УЄФА гра була все ж продовжена. Асистент рефері був доставлений в лікарню з травмою.
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Після гри фанат, який кинув пляшку в Фредрік Клювера, спробував втекти, але поліція розпізнала його по відеозаписах і затримала.
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Фото: Скріншот з відео
Відео: RainMaker
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