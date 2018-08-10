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Під час матчу Ліги Європи арбітру розбили голову

Боковому арбітру під час матчу Ліги Європи в Австрії розбили голову пляшкою.

Гра між місцевим клубом Штурм і кіпрським АЕКом була припинена, передає Football.ua.

У другому таймі Фредріку Клюверу зі Швеції в голову прилетіла пляшка з трибун. Головний суддя призупинив матч, пауза тривала близько 40 хвилин, однак після наради з делегатом УЄФА гра була все ж продовжена. Асистент рефері був доставлений в лікарню з травмою.

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Після гри фанат, який кинув пляшку в Фредрік Клювера, спробував втекти, але поліція розпізнала його по відеозаписах і затримала.

Раніше Факти ICTV писали, що Маріуполь в матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи поступився вдома французькому Бордо.

Фото: Скріншот з відео

Відео: RainMaker

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