Супряга – гравець Динамо Київ

Київське Динамо оголосило про трансфер форварда юнацької збірної України Владислава Супряги.
Екс-гравець СК Дніпро-1 18-річний нападник Владислав Супряга став гравцем ФК Динамо Київ.
Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.
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Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м’ячів.
Також 18-річний нападник потрапив до символічної збірної на юнацькому Євро-2018 (U-19) за підсумками турніру.
Контракт футболіста з біло-синіми розрахований на п’ять років.
Раніше Факти ICTV писали, що півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес перейшов до бразильського Сантоса.
Фото: ФК Динамо Київ
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