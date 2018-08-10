Супряга – гравець Динамо Київ

Київське Динамо оголосило про трансфер форварда юнацької збірної України Владислава Супряги.

Екс-гравець СК Дніпро-1 18-річний нападник Владислав Супряга став гравцем ФК Динамо Київ.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м’ячів.

Також 18-річний нападник потрапив до символічної збірної на юнацькому Євро-2018 (U-19) за підсумками турніру.

Контракт футболіста з біло-синіми розрахований на п’ять років.

Раніше Факти ICTV писали, що півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес перейшов до бразильського Сантоса.

Фото: ФК Динамо Київ