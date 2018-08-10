Світоліна пройшла Конту на шляху до чвертьфіналу в Монреалі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії Premier 5 в Монреалі.

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA Premier 5 в Монреалі, обігравши в третьому колі британку Йоханну Конту з рахунком 6:3, 6:4.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин. За цей час Світоліна зробила 4 ейси, 4 брейки і допустила 3 подвійні помилки. Конта зробила 4 ейси, 2 реалізованих брейк-поінта і 5 помилок при введенні м’яча в гру.

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У чвертьфіналі турніру в Монреалі суперницею Світоліной стане бельгійка Еліз Мертенс, яка у третьому колі зломила опір білоруски Аріни Соболенко.

У минулому році Світоліна виграла канадський Premier 5, перемігши в Торонто.

Раніше суперниця Світоліної Бузарнеску покинула корт в інвалідному візку.

Фото: WTA| Pascal Rattne/Tennus Canada.