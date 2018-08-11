Найкращі боксери планети: рейтинги очолили Усик і Ломаченко

Українські чемпіони світу Олександр Усик та Василь Ломаченко очолили рейтинги найкращих боксерів планети своїх вагових категорій.

Список склав авторитетний портал World Boxing News.

Ломаченко залишив позаду Хорхе Лінареса, Джервонта Девіса та Рея Бельтрана. Усик випередив трьох бійців, яких він уже перемагав. Брієдіса, Гасієва та Гловацкі. Ще один український чемпіон світу Артем Далакян посів четверте місце в рейтингу найлегшої вагової категорії.

Читайте: Ломаченко голими руками забив цвях в дерево

Інший авторитетний портал ESPN склав список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Першу сходинку фахівці віддали Василеві Ломаченку. А Олександр Усик вперше в кар’єрі увійшов до топ-10, українець посів 8 місце. Випередивши супертяжів Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, 21 липня Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA та забрав Кубок Мохаммеда Алі.