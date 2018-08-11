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Напав на повію: олімпійського чемпіона відправили до психіатричної лікарні

Олімпійський чемпіон і чемпіон світу з велогонок Ян Ульріх скоїв напад на повію.

Знаменитий німецький велогонщик Ян Ульріх був примусово відправлений до психіатричної клініки, повідомляє телеканал N-TV, передає УНІАН.

44-річний Ульріх був заарештований у Франкфурті-на-Майні за спробу вбивства і заподіяння тілесних ушкоджень повії.

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При арешті колишній спортсмен, перебуваючи під дією алкоголю і наркотиків, вчинив опір поліції. Після допиту поліцейські прийняли рішення про примусове лікування Ульріха в психіатричній клініці, назва якої не розкривається.

Ян Ульріх – колишній професійний велогонщик, переможець Тур де Франс 1997 року і Вуельти Іспанії 1999-го. Він також є олімпійським чемпіоном 2000 року і 3-разовим чемпіоном світу.

Раніше Факти ICTV писали, що боковому арбітру під час матчу Ліги Європи в Австрії розбили голову пляшкою.

Фото: wikipedia

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