Світоліна легко розібралася з Мертенс і вийшла у півфінал турніру в Монреалі

Еліна Світоліна невдало розпочала матч, програвши чотири гейми поспіль, два з яких на своїй подачі.

Однак спортсменка зуміла змінити хід гри, записавши на свій рахунок 4 брейки і вирвавши перемогу у першому сеті.

У другій партії у середині сету Мертенс допустила помилку, чим дозволила Світоліной зробити брейк, після чого українка спокійно довела матч до перемоги.

Таким чином, за право зіграти у фіналі Світоліна побореться проти 3-ї ракетки світу Слоан Стівенс. Матч відбудеться 12-го серпня.

