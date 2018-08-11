Світоліна легко розібралася з Мертенс і вийшла у півфінал турніру в Монреалі

Перша ракетка України і п’ятий номер світової класифікації Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Монреалі з призовим фондом $2,8 млн. У 1/4 фіналу українка у двох сетах обіграла бельгійську тенісистку Елісе Мертенс (14) з рахунком 7:5, 6:3 .
Еліна Світоліна невдало розпочала матч, програвши чотири гейми поспіль, два з яких на своїй подачі.
Однак спортсменка зуміла змінити хід гри, записавши на свій рахунок 4 брейки і вирвавши перемогу у першому сеті.
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У другій партії у середині сету Мертенс допустила помилку, чим дозволила Світоліной зробити брейк, після чого українка спокійно довела матч до перемоги.
Таким чином, за право зіграти у фіналі Світоліна побореться проти 3-ї ракетки світу Слоан Стівенс. Матч відбудеться 12-го серпня.
.@ElinaSvitolina congrats! #FamEli too! Lovely smile from Eli after winning! I’m smiling too!SF s #CoupeRogers pic.twitter.com/tQ1Rarj4Ic
— Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) 11 августа 2018 г.
Нагадаємо, як Світоліна пройшла Конту на шляху до чвертьфіналу у Монреалі.
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images