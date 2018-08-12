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Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA

Український боксер Василь Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA.

Титул суперчемпіона дозволить Василю Ломаченку претендувати на бій із чемпіоном за версією WBA в будь-якій ваговій категорії, пише Isport.

За інформацією Ring Polska, WBA вирішила розіграти пояс звичайного чемпіона організації між Хорхе Лінаресом і Даудом Йорданом, які незабаром повинні розпочати переговори.
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Нагадаємо, Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією BWAA.

Фото: УНІАН

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