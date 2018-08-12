Світоліна програла у півфіналі турніру у Монреалі

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у півфіналі турніру Rogers Cup у Монреалі.
Вона зупинилася за крок до фіналу. У півфіналі її суперницею була третя ракетка світу Слоун Стівенс. Поєдинок завершився впевненою перемогою американки у двох сетах – 3:6, 3:6.
– На цьому тижні я обіграла гідних суперників. Я бачу, що поступово знаходжу свою гру. Цей турнір виразно показав, що я на правильному шляху. Я відчуваю себе набагато краще, – прокоментувала свій виступ Світоліна.
Читайте: Світоліна впала в рейтингу WTA
Нагадаємо, що у минулому році саме Світоліна стала переможницею Rogers Cup. Тоді його приймав Торонто, цього року турнір проходить у Монреалі.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+