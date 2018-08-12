Світоліна програла у півфіналі турніру у Монреалі

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у півфіналі турніру Rogers Cup у Монреалі.

Вона зупинилася за крок до фіналу. У півфіналі її суперницею була третя ракетка світу Слоун Стівенс. Поєдинок завершився впевненою перемогою американки у двох сетах – 3:6, 3:6.

– На цьому тижні я обіграла гідних суперників. Я бачу, що поступово знаходжу свою гру. Цей турнір виразно показав, що я на правильному шляху. Я відчуваю себе набагато краще, – прокоментувала свій виступ Світоліна.

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Нагадаємо, що у минулому році саме Світоліна стала переможницею Rogers Cup. Тоді його приймав Торонто, цього року турнір проходить у Монреалі.