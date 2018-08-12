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Ярмоленко дебютував в АПЛ з розгромної поразки від Ліверпуля

Вест Гем розгромно поступився Ліверпулю на Енфілді в матчі 1-го туру чемпіонату Англії.

Ліверпуль здобув перемогу над Вест Гем Юнайтед в матчі першого туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч відбулася в Ліверпулі на стадіоні Енфілд і завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів.

Автором першого гола став хавбек Мохамед Салах, який відзначився на 19-й хвилині після передачі захисника Ендрю Робертсона. До перерви перевагу мерсисайдців подвоїв нападник Садіо Мане.

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На початку другого тайму Мане оформив дубль, а крапку в матчі поставив форвард Деніел Старрідж на 88-й хвилині.

Відзначимо, що в цьому матчі в АПЛ дебютував хавбек Андрій Ярмоленко. Українець з’явився на полі на 67-й хвилині, замінивши на полі Марко Арнаутовича. Ярмоленко за відведений йому час не зумів змінити розстановку сил на полі.

Раніше Факти ICTV писали, що збірна України відмовилася зупинитися в готелі Москва в Чехії напередодні матчу Ліги націй проти місцевої збірної.

Фото: West Ham United.

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