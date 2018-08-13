Де дивитися Динамо — Славія

Пряму трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Славією покаже телеканал 2+2.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє з чеською Славією. Матч пройде 14 серпня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.

Початок матчу о 19:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо Київ.