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Динамо представило новачків Буено та Супрягу

Новачки Динамо Владислав Супряга і Вітор Буено представлені в якості гравців київського клубу.

У понеділок, 13 серпня, Динамо на тренувальній базі у Конча-Заспі представило двох своїх новачків – Владислава Супрягу і Вітора Буено.

Представлення новачків Динамо відбулося під час прес-конференції киян перед матчем проти празької Славії в кваліфікації Ліши чемпіонів.

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Вітор Буено під час свого представлення зазначив, що для нього честь виступати в єврокубках у футболці Динамо:

— Я радий, що можу вдягнути футболку Динамо. Це честь для мене, оскільки я зможу виступати в єврокубках. Сподіваюся, що своєю грою зможу завоювати довіру вболівальників Динамо і допоможу команді досягти успіху, – заявив Буено.

Владислав Супряга зі свого боку зазначив:

— Постараюся якомога швидше потрапити в стартовий склад Динамо і допомогти команді завоювати трофеї, – сказав Супряга.

У складі Динамо Супряга виступатиме під 89-м номером, а Буено – під 20-м.

Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня, Динамо зустрінеться зі Славією в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

До речі, у столичному метро 14 серпня на деякий час закриють три станції.

Фото: ФК Динамо Київ.

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