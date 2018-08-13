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Лунін потрапив до заявки Реалу на Суперкубок УЄФА

Мадридський Реал оголосив заявку на матчу за Суперкубок УЄФА, який відбудеться 15 серпня в Естонії.

Реал на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч Суперкубка УЄФА проти Атлетіко Мадрид, який відбудеться 15 серпня в Таліні на А Ле Кок Арені.

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До заявки потрапив український голкіпер Андрій Лунін.

Також в заявці команди присутній півзахисник Альваро Одріосола, хоча раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що він не зможе взяти участь в матчі через ушкодження. Одріосола приєднався до Реалу цього літа з Реал Сосьєдаду.

До речі, УЄФА оголосила номінантів на найкращого гравця Ліги чемпіонів 2017/2018 в кожному амплуа.

ФотоReal Madrid F.C.

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