Факти ICTV обрали десятку найстильніших футболістів, які гратимуть в новому сезоні АПЛ.

Футболісти, як представники найпопулярнішого виду спорту на планеті, часто миготять у світській хроніці і задають тренди у чоловічій моді.

10 серпня стартував новий сезон англійської Прем’єр-ліги 2018/19. Тож Факти ICTV обрали десять найстильніших гравців цьогорічного розіграшу найсильнішої футбольної ліги світу.

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

25-річний французький захисник Манчестер Юнайтед Поль Погба входить до списку найстильніших футболістів планети. Спортсмен часто змінює зачіски, через що не раз піддавався критиці з боку британських ЗМІ.

Зі спортивним брендом adidas Погба розробив власну лінію одягу – кепки, кросівки, куртки, рюкзаки і навіть футбольні м’ячі.

Окрім того, Погба публічно демонструє свою любов до Dolce&Gabanna, Vetements і принтам з релігійною тематикою. Погба – переконаний мусульманин. Раз на рік він ховає дизайнерські костюми до шафи і, одягнувши білий одяг, паломником їде в Мекку.



instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/ instagram.com/paulpogba/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 6 фотографий

Ектор Бельєрін

Арсенал

23-річного Ектора Бельєріна називають найшвидшим гравцем в сучасному футболі. Він пробігає 40 метрів за 4,42 сек. (В той час як Усейн Болт, восьмиразовий олімпійський чемпіон, біжить цю дистанцію за 4,64 сек). З тією ж швидкістю Бельерін змінює і свої гардероби.

Ектор любить проводити свій вільний час на показах мод та світських тусовках. Можливо тому, його стиль одягу часто нагадує ніби він щойно зійшов з подіуму.

Улюблений бренд одягу у футболіста Off-White – марка, створена Вірджілом Абло, креативним директором Каньє Веста, для каліфорнійських модників.



instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/ instagram.com/hectorbellerin/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 6 фотографий

Роберто Фірміно

Ліверпуль

Незалежно від того, чи Роберто Фірміно сам забиває м’ячі у ворота суперника, чи роздає асисти на партнерів по атаці Мане та Салаха, бразильця вважають одним із найнебезпечніших форвардів у Прем’єр-лізі.

26-річний Фірміно відомий не лише своєю видатною грою в минулому сезоні, але й дуже сміливим стилем в одязі.

Улюбленими брендами бразильця є Dolce&Gabanna, Giuseppe Zanotti, Givenchy та Alexander McQueen.



instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/ instagram.com/roberto_firmino/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 6 фотографий

Альваро Мората

Челсі

25-річний іспанський форвард Альваро Мората приєднався до англійського Челсі минулого року. Футболіст не демонструє космічний футбол рівня Мессі чи Роналду, не штампує голи як Салах та Кейн, а притримується свого стилю гри.

Свого стилю Мората дотримується і в одязі. Його часто можна побачити у футболці чи бомбері та джинсах.

Всесвітньовідомий дизайнер одягу Марк Джейкобс обрав іспанського форварда обличчям свого бренду.



instagram.com/alvaromorata/

instagram.com/alvaromorata/

instagram.com/alvaromorata/

instagram.com/alvaromorata/ instagram.com/alvaromorata/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 5 фотографий

Деле Аллі

Тоттенгем Хотспур

22-річного англійського хавбека Тоттенгема Деле Аллі вважають одним із наймодніших молодих футболістів АПЛ.

У травні цього року футболіст презентував власну лінію одягу.

— Мене завжди цікавила мода, тому було здорово взяти участь в процесі створення дизайну одягу, – говорив Аллі перед презентацією.

Лінійка досить різноманітна і в ній є практично всі деталі для створення стильного чоловічого гардероба за винятком взуття.



instagram.com/dele/

instagram.com/dele/

instagram.com/dele/

instagram.com/dele/

instagram.com/dele/ instagram.com/dele/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 6 фотографий

Яннік Вестергорд

Саутгемптон

Для 26-річного данського захисника клубу Саутгемптон Янніка Вестергорда цей сезон у Прем’єр-лізі стане дебютним.

Як зізнався сам футболіст в одному з інтерв’ю його стиль одягу, як стиль Данії – мінімалістичний. Ідеальний лук для Вестергорда це чорні джинси, білі футболки та куртки-бомбери кольору хакі.

Данець співпрацює зі спортивним брендом одягу Adidas.



instagram.com/jannikvestergaard/

instagram.com/jannikvestergaard/

instagram.com/jannikvestergaard/

instagram.com/jannikvestergaard/ instagram.com/jannikvestergaard/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 5 фотографий

Лерой Сане

Манчестер Сіті

Британські таблоїди часто задають питання “Як одягатися як зірка містян Лерой Сане?” і не дарма, адже 22-річний німець тямить як у футболі, так і в моді.

В минулому сезоні Лерой удостоївся звання найкращого молодого гравця в АПЛ, однак з невідомих причнин опинився поза заявкою збірної Німеччини на чемпіонат світу.

Улюбленими брендами Сане є Gucci, Givenchy, Balmain, Nike, Amiri та Off-White.



instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/ instagram.com/leroysane19/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 6 фотографий

Лоріс Каріус

Ліверпуль

Німецький голкіпер Лоріс Каріус здобув шалену популярність після київського фіналу Ліги чемпіонів, коли його Ліверпуль після двох фатальних помилок футболіста поступився мадридському Реалу. Вже пізніше стало відомо, що гравець грав зі струсом мозку.

В одязі Каріус притримується Street style (вуличний стиль), однак речі неодмінно повинні бути його улюблених брендів: Gucci, Givenchy, Saint Laurent, Adidas та Balenciaga.



instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/ instagram.com/lorisk21/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 7 фотографий

Енді Керролл

Вест Гем Юнайтед

29-річний нападник молотобійців Енді Керолл мав ампуа затятого гульвіси та модника граючи за Ньюкасл Юнайтед та Ліверпуль.

Нині в житті футболіста все круто змінилося, в Англії ви його більше не застанете на нічних вечірках чи у барі. Керолл тепер зразковий сім’янин. Проте він не втратив почуття смаку.

Англієць є обличчям Puma, а ось улюблені бренди одягу Керолла це Alexander Wang, H&M та Off-White.



instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/ instagram.com/andytcarroll/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 6 фотографий

Люка Дінь

Евертон

25-річний французький новачок ірисок Люка Дінь любить красиво та стильно одягатися. Не виключено, що стиль гравцю привила його дружина Тізірі, яка є фешн-блогером.

На відміну від інших дев’яти футболістів у нашому списку, Дінь віддає перевагу бюджетним брендам одягу – Prestige та BALR. Однак у його гардеробі є також Givenchy, Gucchi та Adidas.



instagram.com/lucasdigne/

instagram.com/lucasdigne/

instagram.com/lucasdigne/

instagram.com/lucasdigne/ instagram.com/lucasdigne/ Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) / 5 фотографий

Також Факти ICTV підготували голосування і пропонують обрати найстильнішого, на вашу думку, футболіста з цієї десятки.