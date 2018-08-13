PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Роналдо госпіталізували в Іспанії - причина/

Роналдо госпіталізували в Іспанії – причина

Легендарний бразильський нападник Роналдо госпіталізований в Іспанії.

Колишній футболіст, дворазовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Роналдо був госпіталізований на Ібіці з діагнозом важкий грип.

Про це повідомляє Diario De Ibiza.

Читайте: Напав на повію: олімпійського чемпіона відправили до психіатричної лікарні

Сам футболіст розповів про своє самопочуття на своїй сторінці у Twitter.

— Друзі, у мене був приступ грипу. Мені довелося лягти в лікарню, але зараз все в порядку. Завтра мене випишуть, і я повернуся додому. Величезне дякую за ваші повідомлення, – написав бразилець.

Нагадаємо, Роналдо є дворазовим чемпіоном світу в складі збірної Бразилії, а також володарем Кубка конфедерацій. Він виступав за такі клуби, як ПСВ, Інтер, Реал, Мілан. Бразилець завершив спортивну кар’єру в 2011 році.

Раніше сер Алекс Фергюсон заявив про повернення.

Фото: Celso Pupo Rodrigues Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка