Роналдо госпіталізували в Іспанії – причина

Легендарний бразильський нападник Роналдо госпіталізований в Іспанії.

Колишній футболіст, дворазовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Роналдо був госпіталізований на Ібіці з діагнозом важкий грип.

Про це повідомляє Diario De Ibiza.

Читайте: Напав на повію: олімпійського чемпіона відправили до психіатричної лікарні

Сам футболіст розповів про своє самопочуття на своїй сторінці у Twitter.

— Друзі, у мене був приступ грипу. Мені довелося лягти в лікарню, але зараз все в порядку. Завтра мене випишуть, і я повернуся додому. Величезне дякую за ваші повідомлення, – написав бразилець.

Нагадаємо, Роналдо є дворазовим чемпіоном світу в складі збірної Бразилії, а також володарем Кубка конфедерацій. Він виступав за такі клуби, як ПСВ, Інтер, Реал, Мілан. Бразилець завершив спортивну кар’єру в 2011 році.

Раніше сер Алекс Фергюсон заявив про повернення.

Фото: Celso Pupo Rodrigues | Dreamstime.com