Світоліна вибула з топ-5 рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
В оновленому рейтингу WTA українка Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Чемпіонка Rogers Cup 2017 не змогла захистити титул в цьому році, поступившись у півфіналі змагань Слоан Стівенс, і втратила 550 рейтингових очок.
Таким чином, українка пропустила вперед француженку Каролін Гарсію і чешку Петру Квітову. Лідером залишилася румунка Симона Халеп, яка стала переможницею турніру в Монреалі.
Друга ракетка України Леся Цуренко піднялась на 44-ту позицію. Катерина Бондаренко залишилася на 86-й. Катерина Козлова втратила одну сходинку і наразі посідає 90-е місце в рейтингу.
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У чоловіків в рейтингу ATP перше місце за Рафаелем Надалем. Іспанець у фіналі турніру у Торонто взяв гору над греком Стефаносом Ціціпасом з рахунком 6:2, 7:7 (7:4). У топ-100 залишається поки лише один українець Олександр Долгополов – 82 сходинка.
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Фото: Coupe Rogers|©Patrice Iapointe.