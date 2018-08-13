Світоліна вибула з топ-5 рейтингу WTA

Чемпіонка Rogers Cup 2017 не змогла захистити титул в цьому році, поступившись у півфіналі змагань Слоан Стівенс, і втратила 550 рейтингових очок.

Таким чином, українка пропустила вперед француженку Каролін Гарсію і чешку Петру Квітову. Лідером залишилася румунка Симона Халеп, яка стала переможницею турніру в Монреалі.

Друга ракетка України Леся Цуренко піднялась на 44-ту позицію. Катерина Бондаренко залишилася на 86-й. Катерина Козлова втратила одну сходинку і наразі посідає 90-е місце в рейтингу.

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У чоловіків в рейтингу ATP перше місце за Рафаелем Надалем. Іспанець у фіналі турніру у Торонто взяв гору над греком Стефаносом Ціціпасом з рахунком 6:2, 7:7 (7:4). У топ-100 залишається поки лише один українець Олександр Долгополов – 82 сходинка.

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Фото: Coupe Rogers|©Patrice Iapointe.