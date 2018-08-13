У Києві тимчасово закриють три станції метро

У столичному метро 14 серпня на деякий час закриють три станції.

У столичному метро 14 серпня закриють 3 станції у зв’язку з футбольним матчем.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

— У зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги Чемпіонів між командами ФК Динамо та ФК Славія 14 серпня буде змінено графік роботи метро, – йдеться у повідомленні.

З 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію Олімпійська, закрито на вихід станції Палац спорту та закрито на вхід станції Площа Льва Толстого.

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У разі необхідності після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій Олімпійська, Площа Льва Толстого та Палац Спорту.

Раніше Факти ICTV писали, що у метро Києва хочуть показувати час до прибуття наступного поїзда.

Фото: Andrii Biletskyi | Dreamstime.com