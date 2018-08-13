Український вікенд: перший трофей Луніна та дебют Ярмоленка в АПЛ

У доробку українських збірників минулого тижня Кубок Сантьяго Бернабеу, голи в Бельгії та Туреччині.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін провів вже третій матч у футболці вершкових і виграв трофей з новою командою.

В поєдинку за Кубок Сантьяго Бернабеу Реал зустрічався з італійським Міланом. Українець на 78-й хвилині замінив Кейлора Наваса. За відведені йому хвилини на полі Луніну не довелося серйозно вступати у гру, і він утретє поспіль залишив ворота мадридців у недоторканості.

Сама гра завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Лопетегі. За Реал відзначилися Бензема, Бейл та Майораль, у Мілана – Ігуаїн.

Дебютний матч в англійський Прем’єр-лізі провів Андрій Ярмоленко. Його Вест Гем гостював в Ліверпулі на Енфілді, однак нічого хорошо цей візит молотобійцям не приніс. Лондонці поступилися підопічним Клоппа з рахунком 4:0.

Ярмоленко з’явився на полі на 67-й хвилині, замінивши на полі Марко Арнаутовича. Ліверпуль на той момент вів у рахунку 3:0. За відведений йому час, українець зробив кілька точних передач на партнерів та активно підключався по флангу.

Інший українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч першого туру чемпіонату Англії проти Арсеналу. Нагадаємо, українець відмовився переходити у Вулверхемптон, вирішивши залишитись у стані містян.

У чемпіонаті Бельгії продовжуть феєрити українці. У 3-му турі Гент Романа Яремчука на власному полі приймав Васланд-Беверен. Українець на полі з’явився зі стартових хвилин і відіграв весь матч.

На 37-хвилині Яремчук відкрив рахунок у матчі. Це другий гол Романа у цьому сезоні. Сама гра завершилася з рахунком 4:1 на користь Гента. Також весь матч у складі Гента провів український центральний захисник Ігор Пластун.

Вражаючу гольову серію у чемпіонаті Бельгії продовжує Руслан Малиновський. У грі проти Остенде на виїзді українець знову відзначився за Генк. Хавбек з’явився на полі лише на 54 хвилині, а вже на 85-й після його удару м’яч опинився у сітці воріт суперника. У підсумку Генк виграв зустріч з рахунком 2:0.

Після трьох турів Генк з сімома очками посідає другу сходинку у турнірній таблиці.

У 1-му турі чемпіонату Туреччини Євген Селезньов з Акхісаром поступилися на виїзді Бешикташу. Форвард вийшов зі стартових хвилин матчу і відіграв всю зустріч. А на 56-й хвилині Селезньов забив м’яч, але це не допомогло його команді уникнути поразки з рахунком 2:1.

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Фото: West Ham United, KRC Genk.