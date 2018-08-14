Динамо — Славія: букмекери назвали фаворита

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський прийме чеську Славію у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Динамо у вівторок, 14 серпня, проведе матч-відповідь в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни вдома на НСК Олімпійський зіграють проти чеської Славії.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 1.90. Успіх чехів оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі – 3.10.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 19:30.

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Фото: ФК Динамо Київ, SK Slavia Praha.