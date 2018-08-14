PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Динамо — Славія: букмекери назвали фаворита/

Динамо — Славія: букмекери назвали фаворита

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський прийме чеську Славію у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Динамо у вівторок, 14 серпня, проведе матч-відповідь в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни вдома на НСК Олімпійський зіграють проти чеської Славії.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 1.90. Успіх чехів оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі – 3.10.

Читайте: Де дивитися Динамо — Славія Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) Салах, Роналду чи Мессі? Названо номінантів на нагороди найкращих футболістів в ЛЧ

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 19:30.

Нанадаємо, Динамо представило новачків Буено та Супрягу.

Фото: ФК Динамо КиївSK Slavia Praha.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка