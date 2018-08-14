Динамо — Славія: букмекери назвали фаворита

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський прийме чеську Славію у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Динамо у вівторок, 14 серпня, проведе матч-відповідь в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни вдома на НСК Олімпійський зіграють проти чеської Славії.
На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 1.90. Успіх чехів оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі – 3.10.Читайте: Де дивитися Динамо — Славія Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) Салах, Роналду чи Мессі? Названо номінантів на нагороди найкращих футболістів в ЛЧ
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 19:30.
Нанадаємо, Динамо представило новачків Буено та Супрягу.
Фото: ФК Динамо Київ, SK Slavia Praha.